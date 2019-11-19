Пашинян едет в Италию с официальным визитом: Посетит Венецию, Милан и Рим

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян 20-22 ноября посетят Италию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Визит премьера начнется с Венеции: Пашинян побывает на острове Святого Лазаря, где встретится с членами Конгрегации Мхитаристов.

Затем премьер отправится в Милан, где в Церкви Сорока младенцев Армянской Апостольской церкви запланирована его встреча с представителями армянской общины. Пашинян посетит Миланский институт международных политических наук (ISPI) и вместе с мэром города Джузеппе Салой примет участие в дискуссии под названием Dialogue on Future (Диалоги будущего).

В Милане Пашинян проведет встречу с представителями правительства Ломбардии, бизнес-кругов Италии и примет участие в армяно-итальянском бизнес-форуме.

После Милана премьер Армении отправится в Рим, где предусмотрены его встречи с высшим руководством Италии. В официальной резиденции премьер-министра Италии - римском Дворце Киджи - состоится встреча Пашиняна с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Затем премьер-министры двух стран выступят перед представителями СМИ с итоговыми заявлениями.

Пашинян встретится в Риме также с председателем Сената Италии Марией Элизабетой Казелати и директором Итальянского Института внешней торговли Карло Феро.

Запланировано посещение Пашиняном и его супругой Армяно-католической церкви Святого Николая и Духовной семинарии «Левонян».