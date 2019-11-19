СМИ: Армянские журналисты прогулялись по Баку

PanARMENIAN.Net - Группа армянских журналистов побывала в Баку, сообщает Verelq со ссылкой на источник.

Отмечается, что армянские журналисты 18 ноября прогулялись по Баку и провели ряд встреч в рамках поездки. При этом ни точное число журналистов, ни их имена не называются.

По словам собеседника агентства, через несколько дней азербайджанские журналисты с ответным визитом прилетят в Ереван. Группа уже сформирована, но кто поедет в Ереван, не разглашается.

Информация о визитах держится в тайне. Ранее МИД Армении никак не прокомментировал информацию о визите армянских журналистов, но и не опроверг ее.

Представители гражданского общества отмечают, что взаимные визиты армянских и азербайджанских журналистов в Баку и Ереван призваны ослабить напряженность между сторонами и заложить фундамент для дальнейшего примирения.

В феврале 2019 года Армению посетили редактор азербайджанского информационного агентства «Туран» Шагин Гаджиев и его коллеги. Азербайджанские журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел Армении, в течение нескольких дней своего визита встретились с политиками и журналистами.