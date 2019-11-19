Армянские архитекторы победили в конкурсе на создание летнего кинотеатра в Москве
19 ноября 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Во втором открытом конкурсе Музея современного искусства «Гараж» на разработку архитектурной концепции летнего кинотеатра Garage Screen в Москве победила команда ереванской студии SNKH.
Павильон по проекту студии будет построен на площади Искусств перед зданием Музея в Москве весной 2020 года, пишет Strelkamag.com.
Архитекторы предложили создать легкий сборный каркас, задрапированный изнутри тканью. По словам руководителя SNKH Ашота Снхчяна, в проекте нашло отражение множество архитектурных традиций, имен и направлений — от построек бедуинов до Ивана Леонидова и Шигеру Бана.
«Команда студии SNKH предложила нестандартную идею — вывернутый наизнанку павильон. Именно для таких оригинальных визуальных решений и был задуман конкурс», — отметил директор Музея «Гараж» Антон Белов.
По словам директора Института «Стрелка» и партнера КБ Стрелка Варвары Мельниковой, проект студии SNKH с вынесенной наружу конструкцией в корне отличается от концепций других участников и от прошлых павильонов.
В 2019 году организаторы конкурса расширили его географию, пригласив к участию архитекторов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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