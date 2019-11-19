Затулин: Азербайджан должен признать независимость Карабаха, а НКР - вернуть 5 из 7 районов

PanARMENIAN.Net - Первый заместитель главы комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин заявил, что карабахский конфликт мог бы быть решен на основе компромисса. Такое заявление он сделал в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«Мое отношение к проблеме Нагорного Карабаха сформировалось давно. В основе этого решения – компромисс. Сама Нагорно-Карабахская Республика – Республика Арцах никем не признана, но она существует и живет. И хочу вам сказать, ни за что и никогда она не согласится на какие-либо формы, пусть даже формального возвращения в состав Азербайджана. Даже в момент, когда распадался Советский Союз, признание Азербайджана в границах бывшей Азербайджанской ССР было натянуто, потому что уже в тот момент, в 1991-м году уже три года шел конфликт, и Азербайджан не контролировал в полной мере территорию Нагорно-Карабахской Автономной Области», - отметил Затулин.

По его словам, компромисс состоит в следующем: «Надо признать право на самоопределение Нагорного Карабаха и на его желание быть независимым от Азербайджана, а взамен должны быть переданы Азербайджану те районы за пределами Нагорного Карабаха, которые заняты сегодня по факту армянскими силами, силами самообороны Нагорного Карабаха. Таких районов семь, в данном случае точно речь идет о пяти, потому что два района – это районы, которые обеспечивают контакт с Арменией. Тогда в эти районы могут вернуться беженцы азербайджанские и т.д. и т.д.», - добавил Затулин.

Он отметил, что страны не идут на компромисс из-за «оголтелых националистов», которые в Азербайджане требуют весь Карабах, а в Армении считают, что «отвоеванные кровью земли не могут быть сданы».

По словам Затулина, Россия сохраняет нейтралитет в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

«К сожалению, Азербайджан все время наращивает не только свои бюджеты военные, риторику, но, как вы знаете, в апреле 2016 года предпринял атаку – пятидневная или шестидневная война – которая привела к очень серьезным жертвам и со стороны Азербайджана, и со стороны Нагорного Карабаха», - добавил Затулин, отметив, что он категорически против этого.

По его словам, если азербайджанская сторона на самом деле хотела бы урегулирования конфликта, то она не запугивала бы армянскую сторону. «Напомню, что некоторые официальные лица, включая президента, рассказывали публично о том, что Ереван надо вернуть – это азербайджанская земля, историческая, и мы ее обязательно вернем. Послушайте, таким путем к миру не придешь», - подчеркнул Затулин.