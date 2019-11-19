В Швеции закрыли дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании
19 ноября 2019 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследованию по делу, в рамках которого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинялся в изнасиловании. Отказ от продолжения дела объяснили слабыми доказательствами вины Ассанжа.
«Я считаю, что состояние доказательств ослабло таким образом, что больше нет никаких оснований для продолжения расследования», — пояснила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон, пишет РБК.
Она также отметила, что не ставит под сомнение показания потерпевшей стороны, которая представила «достоверную версию событий». По словам Перссон, показания пострадавшей были «последовательными, всеобъемлющими и подробными», однако доказательства за прошедшие годы в значительной мере «ослабли». Заместитель прокурора пояснила, что в делах о сексуальных преступлениях недостаточно, чтобы версия потерпевшей стороны выглядела более достоверной, чем версия подозреваемого в насилии, она должна подтверждаться другими факторами, при этом решающее значение часто имеют показания свидетелей. А на их позицию за прошедшие годы могли повлиять сообщения СМИ.
Следствие в отношении Джулиана Ассанжа началось в 2010 году в Швеции вскоре после приезда туда идеолога WikiLeaks. О насилии с его стороны заявили две женщины, сам Ассанж связи с ними не отрицал, но утверждал, что все происходило по взаимному согласию.
В августе 2017 года шведская прокуратура прекратила расследование по большинству заведенных в отношении Ассанжа дел в связи с истечением срока давности. Однако в мае 2019 года предварительное расследование было возобновлено. В июне суд города Уппсала отказался заочно арестовать Ассанжа, что дало бы возможность властям страны просить Британию экстрадировать основателя WikiLeaks, помещенного в тюрьму после лишения права на убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.
Экстрадиции основателя WikiLeaks добиваются власти США, где Ассанжа обвиняют в публикации имен секретных источников и сговоре с информатором, бывшим военным аналитиком разведки США Брэдли Мэннингом. В мае Минюст США обнародовал уголовное обвинение, в соответствии с которым Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.
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