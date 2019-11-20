Samsung выпустила еще один смартфон с гибким экраном

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung официально представила смартфон World Series - W20 5G. Это второй по счету гаджет компании со складным экраном и третий - с поддержкой сетей пятого поколения.

Презентация нового устройства прошла в Китае. W20 5G имеет складывающийся пополам 7,3-дюймовый Infinity Flex Display QXGA+ экран с разрешением 2152×1536 пикселей. Селфи-камера и сенсоры расположены в его правом верхнем углу, пишет «Российская газета».

Внешний 4,6-дюймовый Super AMOLED HD+ дисплей получил разрешение 1680×720 пикселей. Гаджет оснащен основной камерой с тремя модулями: широкоугольным на 12 Мп, ультраширокоугольным на 16 Мп и зумом на 12 Мп.

В Samsung W20 5G используется процессор Qualcomm Snapdragon 855, либо Snapdragon 855 Plus. Объем оперативной памяти - 12 ГБ памяти, встроенной - 512 ГБ памяти. Батарея имеет емкость 4235 мАч.

Вместе со смартфоном пользователи получат доступ ко множеству VIP-сервисов, включая индивидуальные поездки, доступ к высококвалифицированным медикам, приоритетное обслуживание в сервисных центрах и так далее.

Гаджет выпущен совместно с мобильным оператором China Telecom. Цена на него и точная дата выхода пока не объявлены.

Первый складной смартфон компании - Samsung Galaxy Fold. Аппарат способен складываться экраном внутрь и имеет схожие размеры и характеристики. В разложенном состоянии диагональ дисплея составляет 7,3 дюйма, наружный экран имеет диагональ 4,6 дюйма.