Пашинян: Цена на российский газ для РА не поднимется, по крайней мере, до весны

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 ноября встретился с находящейся в Армении группой представителей ведущих российских СМИ. В ходе встречи премьер ответил на вопрос о цене на российский газ для Армении.

Пашинян заявил, что стоимость не изменится до весны 2020 года.

«Стоимость российского газа для Армении не будет повышаться, по крайней мере, до весны 2020 года», – отметил Пашинян.

Он добавил, что по результатам обсуждения этого вопроса с президентом РФ Владимиром Путиным стороны договорились, что тариф должен быть таким, чтобы не ударить по экономике Армении.