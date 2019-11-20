Мхитарян: Я в Риме не в роли туриста, хочу помочь «Роме» выйти на новый уровень

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», рассказал о своих впечатлениях в итальянской команде.

«Я приехал сюда не роли туриста. Я хочу помочь «Роме» выйти на новый для нее уровень. Это главная задача для меня сейчас», - заявил он в интервью FourFourTwo.

Мхитарян заявил, что очень здорово находиться в Риме: «Клуб и город имеют очень долгую историю. Погода такая же как в Армении, где около 300 дней в году светит солнце, а люди похожи на армян. Я хорошо себя чувствую в Риме».

Футболист отметил, что скоро вернется в основной состав клуба, он восстанавливается от полученной в сентябре травмы.