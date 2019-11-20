Глава Совбеза Армении встретится с коллегами из стран СНГ

Глава Совбеза Армении встретится с коллегами из стран СНГ
20 ноября 2019 - 13:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 20 ноября отправится в Москву, где встретится с коллегами из стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

В Москве состоится седьмая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран-членов Содружества Независимых Государств.

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