Amnesty International: В Иране более 100 человек погибли в ходе протестов

PanARMENIAN.Net - В Иране в результате акций протеста, которые продолжаются в стране в течение нескольких дней, погибли по меньшей мере 106 человек. Об этом 19 ноября сообщили в правозащитной организации Amnesty International.

«Видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности», — заявили в организации, пишет RTVI.

Организация считает, что реальное число погибших может быть намного выше. По некоторым данным, погибли как минимум 200 человек. Государственные СМИ сообщили лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности.

Акции протеста начались 15 ноября в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза и ввести квоты на розничные продажи топлива. Власти установили месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому бензин отпускается по сниженным ценам.

Утром 16 ноября протестующие пытались атаковать нефтебазу в городе Сирджан на юге страны. На фоне массовых протестов в стране отключили мобильную связь и доступ к интернету. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал повышение цен на бензин. Он также обвинил в организации протестов противников исламской республики и «иностранных врагов».