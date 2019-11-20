Amnesty International: В Иране более 100 человек погибли в ходе протестов
20 ноября 2019 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иране в результате акций протеста, которые продолжаются в стране в течение нескольких дней, погибли по меньшей мере 106 человек. Об этом 19 ноября сообщили в правозащитной организации Amnesty International.
«Видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности», — заявили в организации, пишет RTVI.
Организация считает, что реальное число погибших может быть намного выше. По некоторым данным, погибли как минимум 200 человек. Государственные СМИ сообщили лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности.
Акции протеста начались 15 ноября в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза и ввести квоты на розничные продажи топлива. Власти установили месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому бензин отпускается по сниженным ценам.
Утром 16 ноября протестующие пытались атаковать нефтебазу в городе Сирджан на юге страны. На фоне массовых протестов в стране отключили мобильную связь и доступ к интернету. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал повышение цен на бензин. Он также обвинил в организации протестов противников исламской республики и «иностранных врагов».
Самое значимое
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армения - самое популярное среди россиян зарубежное направление по итогам 2019 года Отмечается, что это произошло на фоне ограничений ависообщения с Грузией.
Глава Совбеза Армении встретится с коллегами из стран СНГ В р Москве состоится седьмая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран-членов Содружества Независимых Государств.
Мхитарян: Я в Риме не в роли туриста, хочу помочь «Роме» выйти на новый уровень «Я приехал сюда не роли туриста. Я хочу помочь «Роме» выйти на новый для нее уровень. Это главная задача для меня сейчас», - заявил он в интервью FourFourTwo.
Пашинян: Цена на российский газ для РА не поднимется, по крайней мере, до весны (видео) Пашинян заявил, что стоимость не изменится до весны 2020 года.