Сестры Хачатурян попросили о суде с участием присяжных
20 ноября 2019 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственный комитет России завершил предварительное следствие по вызвавшему огромный резонанс убийству сестрами Хачатурян их отца Михаила Хачатуряна. Обвиняемые в убийстве (ст. 105 УК РФ) девушки, одна из которых является несовершеннолетней, были вызваны к следователю в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, передает «Коммерсантъ».
Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер. «Все прошло очень буднично и спокойно, мы просто подписали необходимые документы»,— сообщил Липцер, также отметив, что и его подзащитная была «спокойна, как и всегда».
Защитник, кроме того, подчеркнул, что им были поданы три ходатайства: о прекращении уголовного дела на основании того, что гибель Михаила Хачатуряна, по его мнению, произошла в рамках необходимой самообороны и последовала после многолетних истязательств, побоев и даже сексуального насилия со стороны мужчины. По словам защитника, он также попросил в случае отклонения этой просьбы о проведении процесса с участием присяжных. Третье ходатайство носило уже чисто технический характер — об обязательном проведении предварительных судебных слушаний перед началом рассмотрения уголовного дела по существу.
У следователей СКР есть всего три дня, чтобы дать ответы на заявленные ходатайства. «Мы категорически не согласны с предъявленным обвинением»,— заявил Липцер, особо подчеркнув, что надеются, что Генпрокуратура, куда материалы должны позже поступить для утверждения обвинительного заключения, с ним не согласится. «Если же дело передадут в суд, то мы еще на предварительных слушаниях заявим ходатайство о его прекращении или возврате для устранения нарушений прокурору и, соответственно СКР»,— пояснил защитник.
В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.
14 июня 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. По данной статье им грозит до 20 лет лишения свободы.
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