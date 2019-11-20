Армения - самое популярное среди россиян зарубежное направление по итогам 2019 года
20 ноября 2019 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным агрегатора Biletix, по итогам всего 2019 года, а также с учетом бронирований на предстоящие новогодние каникулы самым популярным среди россиян зарубежным направлением стала Армения (Ереван).
«Доля бронирований авиабилетов из России в Армению осенью 2019 года составила 11,3% от всех бронирований по международным направлениям – это рекордные показатели для стран Закавказья за последние пять лет. С 2015 года этот показатель не превышал у Армении 10%», – сообщили в Biletix, пишет «НГ».
Отмечается, что это произошло на фоне ограничений авиасообщения с Грузией. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что судя по бронированиям билетов и отелей, существенно вырос спрос российских туристов на отдых в Узбекистане и Армении.
В сервисе путешествий «Туту.ру» также отмечают, что Армения в 2019 году популярна среди россиян. По данным сервиса, доля авиабилетов в Армению выросла более чем на 10% (почти до 11%).
Самое значимое
Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
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