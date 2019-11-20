Инцидент между Пашиняном и азербайджанским блогером в церкви в Милане
20 ноября 2019 - 22:40 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 ноября в Милане в ходе общения премьер-министр а Армении Никола Пашиняна с представителями армянской общины в местной Армянской церкви, в здание ворвался азербайджанский блогер. Ему удалось задать вопрос Пашиняну. Несмотря на его опасения, Пашинян предоставил ему слово и гарантировал безопасность.
Азербайджанец попросил у армянского премьера «мира» и «освободить земли», отметив, что обращается к нему как к демократичному лидеру.
Пашинян, в свою очередь, отметил, что азербайджанец вошёл в здание армянской церкви, где собрались армяне, и невозможно даже представить, чтобы армянин в подобной ситуации смог задать вопрос президенту Азербайджана.
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