Инцидент между Пашиняном и азербайджанским блогером в церкви в Милане

PanARMENIAN.Net - 20 ноября в Милане в ходе общения премьер-министр а Армении Никола Пашиняна с представителями армянской общины в местной Армянской церкви, в здание ворвался азербайджанский блогер. Ему удалось задать вопрос Пашиняну. Несмотря на его опасения, Пашинян предоставил ему слово и гарантировал безопасность.

Азербайджанец попросил у армянского премьера «мира» и «освободить земли», отметив, что обращается к нему как к демократичному лидеру.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что азербайджанец вошёл в здание армянской церкви, где собрались армяне, и невозможно даже представить, чтобы армянин в подобной ситуации смог задать вопрос президенту Азербайджана.