Инцидент между Пашиняном и азербайджанским блогером в церкви в Милане

Инцидент между Пашиняном и азербайджанским блогером в церкви в Милане
20 ноября 2019 - 22:40 AMT

PanARMENIAN.Net - 20 ноября в Милане в ходе общения премьер-министр а Армении Никола Пашиняна с представителями армянской общины в местной Армянской церкви, в здание ворвался азербайджанский блогер. Ему удалось задать вопрос Пашиняну. Несмотря на его опасения, Пашинян предоставил ему слово и гарантировал безопасность.

Азербайджанец попросил у армянского премьера «мира» и «освободить земли», отметив, что обращается к нему как к демократичному лидеру.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что азербайджанец вошёл в здание армянской церкви, где собрались армяне, и невозможно даже представить, чтобы армянин в подобной ситуации смог задать вопрос президенту Азербайджана.

Ссылки по теме:
http://www.armtimes.com/hy/article/174328?fbclid=IwAR2hntNY9axdhpRTw69Y_lequSD9QOkv6r0rBLcNi96G53QaB0ZnRc_-pbw
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