На Мальте задержаны подозреваемыe в убийстве журналистки: Ее расследования выявили офшоры Алиевых

PanARMENIAN.Net - Полиция Мальты задержала четверых человек по подозрению в организации убийства журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции. Репортер погибла 16 октября 2017 года, когда ехала в автомобиле: в машине была заложена бомба. Она занималась расследованием «Панамского архива» и вскрывала коррупционные связи высокопоставленных мальтийских чиновников и политиков.

Как сообщает Times of Malta, полиция считает непосредственными исполнителями преступления братьев Альфреа и Джорджа Деджордио и Винса Муската. Именно они, по данным следствия, заложили взрывное устройство в машину журналистки, которая была припаркована рядом с ее домом. Устройство было активировано вскоре после того, как журналистка села в машину и завела мотор, пишет «Настоящее время».

Еще один человек был арестован утром 20 ноября при содействии Европола на своей яхте в порту Портомазо недалеко от Валетты. Полиция считает, что он был «связным» между непосредственными исполнителями преступления и заказчиком. По данным Independent, задержанного зовут Йорген Фенек, он предприниматель и был героем статей журналистки. Галиция обвиняла его в коррупционных связях с высокопоставленными мальтийскими политиками.

В 2013 году компания Фенека 17 Black выиграла крупный подряд на строительство теплоэлектростанции на острове. В то же время в «Панамском архиве» были сведения о платежах совокупно на сумму до полутора миллионов фунтов стерлингов, которые от 17 Black за неназванные услуги получил министр энергетики Мальты Конрад Мицци.

Полиция утверждает, что журналистка сумела проследить денежные транзакции между братьями Деджордижо и Фенеком. В то же время сам Фенек наотрез отрицал, что планировал преступление против кого-либо.

По данным Times of Malta, Фенек запросил у мальтийских властей возможность амнистии в обмен на сотрудничество со следствием и информацию о реальном заказчике убийства. Премьер Мальты Джозеф Мускат (он никак не связан с задержанным Винсом Мускатом) уже объявил, что готов предоставить ему эту возможность.

Перед смертью Галиция обвинила соратников и жену премьер-министра Мальты Джозефа Муската во владении офшорными компаниями, которые получали деньги от азербайджанской президентской семьи и продавали мальтийские паспорта. После смерти Дафны журналисты OCCRP продолжили работу над ее расследованиями и выяснили, что: компании дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева принадлежит недвижимость на $100 млн в лучших районах Дубая; ее компания перевела не меньше $1 млн офшору жены премьера Мальты; у компании полного тезки Ильхама Алиева, использующего почтовый адрес дочерей президента, есть особняк в Дубае; всего власти Азербайджана отмыли $2,9 млрд.