Туск: Я вступаю в борьбу с популистами
21 ноября 2019 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегаты 24-го съезда Европейской народной партии (ЕНП) выбрали в Загребе подавляющим большинством голосов новым председателем политического объединения завершающего в скором времени свой мандат в качестве главы Евросовета и единственного кандидата Дональда Туска.
Избранный лидер ЕНП на новой должности намеревается активно бороться с популизмом. По словам Туска, «уже достаточно быть первым европейским бюрократом», пишет ТАСС.
«Я вступаю в борьбу с популистами, - указал он. - С одной стороны (находятся) партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность».
Партийный съезд ЕНП организован до 21 ноября включительно. Делегаты обсуждают перспективы расширения Евросоюза за счет государств Западных Балкан. Также затрагиваются климатическая проблематика и вопросы молодежной политики в ЕС.
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