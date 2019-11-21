Туск: Я вступаю в борьбу с популистами

PanARMENIAN.Net - Делегаты 24-го съезда Европейской народной партии (ЕНП) выбрали в Загребе подавляющим большинством голосов новым председателем политического объединения завершающего в скором времени свой мандат в качестве главы Евросовета и единственного кандидата Дональда Туска.

Избранный лидер ЕНП на новой должности намеревается активно бороться с популизмом. По словам Туска, «уже достаточно быть первым европейским бюрократом», пишет ТАСС.

«Я вступаю в борьбу с популистами, - указал он. - С одной стороны (находятся) партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность».

Партийный съезд ЕНП организован до 21 ноября включительно. Делегаты обсуждают перспективы расширения Евросоюза за счет государств Западных Балкан. Также затрагиваются климатическая проблематика и вопросы молодежной политики в ЕС.