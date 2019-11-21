Создатель Telegram призвал удалять WhatsApp со своих смартфонов

PanARMENIAN.Net - Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей мессенджера WhatsApp удалить его со своих смартфонов.

В своем телеграм-канале Дуров рассказал, что WhatsApp делает информацию на смартфоне уязвимой для хакеров и государственных служб безопасности. По его словам, они могут получить доступ ко всем данным, прислав видео адресату, пишет «Интерфакс».

Дуров убежден, что новые уязвимости этой программы будут использовать для нарушения прав журналистов и правозащитников, а США будут передавать полученную информацию спецслужбам других стран.

В мае этого года стало известно, что хакеры смогли устанавливать слежку за пользователями с помощью звонков.