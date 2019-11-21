Создатель Telegram призвал удалять WhatsApp со своих смартфонов
21 ноября 2019 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей мессенджера WhatsApp удалить его со своих смартфонов.
В своем телеграм-канале Дуров рассказал, что WhatsApp делает информацию на смартфоне уязвимой для хакеров и государственных служб безопасности. По его словам, они могут получить доступ ко всем данным, прислав видео адресату, пишет «Интерфакс».
Дуров убежден, что новые уязвимости этой программы будут использовать для нарушения прав журналистов и правозащитников, а США будут передавать полученную информацию спецслужбам других стран.
В мае этого года стало известно, что хакеры смогли устанавливать слежку за пользователями с помощью звонков.
Самое значимое
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Partner news
Последние новости
Армения - в числе стран с низким качеством паспорта в рейтинге гражданств стран мира Армения получила при расчетах 31.7%
Туск: Я вступаю в борьбу с популистами «Я вступаю в борьбу с популистами, - указал он. - С одной стороны (находятся) партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность».
На Мальте задержаны подозреваемыe в убийстве журналистки: Ее расследования выявили офшоры Алиевых Как сообщает Times of Malta, полиция считает непосредственными исполнителями преступления братьев Альфреа и Джорджа Деджордио и Винса Муската
Известны номинанты на премию Grammy-2020 В число номинантов в категории «Лучший новый исполнитель» вошли американские певицы Билли Айлиш, Мэгги Роджерс и Лиззо (Мелисса Вивиан Джеферсон), рэпер Lil Nas X