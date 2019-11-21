Армения - в числе стран с низким качеством паспорта в рейтинге гражданств стран мира

PanARMENIAN.Net - Армянский паспорт занял 98 место в рейтинге гражданств стран мира Kälin and Kochenov's Quality of Nationality Index (QNI).

При расчете качества гражданства составители рейтинга принимают во внимание масштаб экономики страны, общественный порядок в стране, число стран, в которые гражданин каждой конкретной страны может въехать без визы или получить визу непосредственно при въезде, число стран, в которых гражданин имеет право свободно жить и работать,уровень развития человеческого потенциала и масштаб экономики вышеуказанных стран.

Армения получила при расчетах 31.7%, и в сравнении с прошлым годом показатели РА упали на 0.4 процентного пункта, однако позиция в рейтинге не изменилась: РА уже второй год подряд занимает 98 место.

Качество гражданства Армении составители рейтинга QNI оценивают как «низкое». В эти категорию входят страны с показателем 20-34.9%. Оценка армянского гражданства в части свободы передвижения по миру составляет 32.4%, по этому показателю страна занимает 114 место. А по числу стран, где граждане РА могут свободно жить и работать, составители QNI дали Армении 10.4%, страна занимает 36 место.

Среди стран бывшего СССР лидируют Эстония (19-е место в рейтинге), Латвия и Литва (вместе с Польшей делят 20-е). Качество гражданства этих стран оценивается в 77,1% и по 77% соответственно. Россия занимает 64-е место (42%), Украина - 75-е место (38,2%), Грузия - 77-е (37,5%), Казахстан - 84-е (35,7%) Белоруссия - 86-е (34,8%), Азербайджан - 105-е (30,1%).

Лидером рейтинга является Франция (качество гражданства - 83,5%). Германия и Нидерланды делят 2-3 места (82,8%). Далее в рейтинге до 24-й позиции располагаются исключительно европейские страны. На 25-м месте находится гражданство США. Рейтинг замыкают Южный Судан (15,9%, 157-е место), Афганистан (15,4%, 158-е место) и Сомали (13,8%, 159-е место). Последнюю позицию с нулевым рейтингом занимают Нормандские острова.

Составители индекса — эксперт по гражданству и миграционному праву Гронингенского университета Димитрий Коченов и председатель консалтинговой фирмы Henley & Partners Кристиан Калин.