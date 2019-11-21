Премьер Грузии призвал Нацбанк стабилизировать ситуацию: Цены растут, лари падает

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал Национальный банк страны использовать все существующие инструменты для стабилизации цен. Об этом Гахария заявил на заседании правительства.

Годовой уровень инфляции в октябре составил 6,9% вместо прогнозируемых 3%. Цены на продовольствие уже выросли на 13,5%. Эксперты связывают рост цен с обесцениванием национальной валюты. За полгода лари по отношению к доллару обесценился примерно на 10%, пишет Sputnik-Грузия.

«Хочу призвать Национальный банк активно использовать все имеющиеся инструменты для стабилизации цен и обеспечения инфляционного таргетирования (режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого - ценовая стабильность - ред.)», - заявил Гахария.

Кроме того, премьер поручил министру финансов заняться вопросом о пересмотре политики кредитования. С января в Грузии запрещено выдавать кредиты в иностранной валюте в размере менее 200 тысяч лари (более 67,3 тысячи долларов).

«С целью обеспечения ускорения экономического роста сегодня хочу поручить министру финансов рассмотреть и на будущем заседании правительства представить нам, насколько возможно снизить до 100 тысяч лари ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте», - заявил Гахария.

До 2019 года запрет действовал при сумме до 100 тысяч лари (более 37,5 тысячи долларов).