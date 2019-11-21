Правительство РА будет финансировать обслуживание слухового импланта и речевого процессора
21 ноября 2019 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 21 ноября приняло ряд законодательных изменений в социальной сфере, среди которых, в частности, предусматривается финансирование из госбюджета на обслуживание кохлеарного импланта (слухового импланта - ред.) и речевого процессора.
«Проектом предусмотрено увеличение количества видов предоставляемой помощи посредством включения компонентов кохлеарного импланта и речевого процессора, потому что при поддержке донорских организаций Министерство здравоохранения осуществляет операции по установке имплантов, которые довольно дорогостоящие», - сказала министр труда и по социальным вопросам Заруи Батоян, пишет АРКА.
Однако, по ее словам, дальнейшее обслуживание этих устройств никак не финансировалось до сих пор со стороны государства, и этим проектом предлагается, чтобы с 2020 года их обслуживание также осуществлялось в рамках госпомощи.
Помимо этого предлагается, что для подростоков до 16 лет срок предоставления инвалидных колясок будет ограничен двумя годами вместо трех лет, а также предусматривается, что срок верификации сертификата будет ограничен 60-ю днями вместо одного года.
Проект также включает решение проблем, выявленных в процессе предоставления финансовой помощи.
«Проектом устанавливается требование по маркировке предоставляемой помощи - это нацелено на повышение адресности программ, а также обеспечение контролируемости процесса предоставления помощи», - сказала министр.
Самое значимое
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение
Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент ФФА Ванецян подал в отставку «В результате обсуждения я, как президент Федерации футбола Армении, предложил членам исполкома принять мое заявление об отставке. У нас состоялось долгое обсуждение», - сказал Ванецян
Премьер Грузии призвал Нацбанк стабилизировать ситуацию: Цены растут, лари падает Годовой уровень инфляции в октябре составил 6,9% вместо прогнозируемых 3%.
Корабль Starship Илона Маска взорвался при испытаниях Мощный взрыв произошел во время тестирования топливных баков
Армения - в числе стран с низким качеством паспорта в рейтинге гражданств стран мира Армения получила при расчетах 31.7%