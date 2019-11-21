Правительство РА будет финансировать обслуживание слухового импланта и речевого процессора

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 21 ноября приняло ряд законодательных изменений в социальной сфере, среди которых, в частности, предусматривается финансирование из госбюджета на обслуживание кохлеарного импланта (слухового импланта - ред.) и речевого процессора.

«Проектом предусмотрено увеличение количества видов предоставляемой помощи посредством включения компонентов кохлеарного импланта и речевого процессора, потому что при поддержке донорских организаций Министерство здравоохранения осуществляет операции по установке имплантов, которые довольно дорогостоящие», - сказала министр труда и по социальным вопросам Заруи Батоян, пишет АРКА.

Однако, по ее словам, дальнейшее обслуживание этих устройств никак не финансировалось до сих пор со стороны государства, и этим проектом предлагается, чтобы с 2020 года их обслуживание также осуществлялось в рамках госпомощи.

Помимо этого предлагается, что для подростоков до 16 лет срок предоставления инвалидных колясок будет ограничен двумя годами вместо трех лет, а также предусматривается, что срок верификации сертификата будет ограничен 60-ю днями вместо одного года.

Проект также включает решение проблем, выявленных в процессе предоставления финансовой помощи.

«Проектом устанавливается требование по маркировке предоставляемой помощи - это нацелено на повышение адресности программ, а также обеспечение контролируемости процесса предоставления помощи», - сказала министр.