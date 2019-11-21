Президент ФФА Ванецян подал в отставку
21 ноября 2019 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В очередном заседании Федерации футбола Армении (ФФА) приняли участие практически все члены исполкома. Об этом после заседания в беседе с журналистами заявил президент ФФА Артур Ванецян.
По его словам, на заседании обсуждались последние события вокруг армянского футбола. Он напомнил, что сборная Армении потерпела поражение со счетом 1:9 от сборной Италии.
«В результате обсуждения я, как президент Федерации футбола Армении, предложил членам исполкома принять мое заявление об отставке. У нас состоялось долгое обсуждение», - сказал Ванецян, передает Радио «Свобода».
Депутат парламентской фракции «Мой шаг», член исполкома Рубен Рубинян сообщил, что они приняли отставку и поблагодарили Ванецяна за совместную работу. Рубинян отметил, что они решили, что после отставки Ванецяна 23 декабря будет созвано собрание, на котором будут избраны президент и исполком ФФА.
Национальная сборная Армении по футболу завершила отборочный турнир Евро-2020 с 10 очками, заняв предпоследнюю позицию в отборочной группе J. Шанс выйти в финальную часть чемпионата Европы Армения потеряла еще в предыдущем туре.
Новоназначенный главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян назвал произошедшее на поле настоящим фиаско.
Самое значимое
Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал
«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.
Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Правительство РА будет финансировать обслуживание слухового импланта и речевого процессора Проект также включает решение проблем, выявленных в процессе предоставления финансовой помощи.
Премьер Грузии призвал Нацбанк стабилизировать ситуацию: Цены растут, лари падает Годовой уровень инфляции в октябре составил 6,9% вместо прогнозируемых 3%.
Корабль Starship Илона Маска взорвался при испытаниях Мощный взрыв произошел во время тестирования топливных баков
Армения - в числе стран с низким качеством паспорта в рейтинге гражданств стран мира Армения получила при расчетах 31.7%