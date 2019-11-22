Еще один сенатор США заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армян

Еще один сенатор США заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армян
22 ноября 2019 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенатор от штата Джорджия Дэвид Пердью заблокировал 21 ноября голосование в Сенате по резолюции N150 о признании Геноцида армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

В рамках обсуждения резолюции член комитета по иностранным делам Сената США, демократ Роберт Менендес (штат Нью-Джерси) призвал коллег последовать примеру Палаты представителей и проголосовать за резолюцию N150. Его поддержал республиканский сенатор Тед Кроуз.

Пердью отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.

Ранее сенатор Линдси Грэм после встречи президентов Турции и США наложил вето на резолюцию о признании Геноцида армян.

Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию 296 о признании Геноцида армян.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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