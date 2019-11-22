Еще один сенатор США заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армян
22 ноября 2019 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенатор от штата Джорджия Дэвид Пердью заблокировал 21 ноября голосование в Сенате по резолюции N150 о признании Геноцида армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).
В рамках обсуждения резолюции член комитета по иностранным делам Сената США, демократ Роберт Менендес (штат Нью-Джерси) призвал коллег последовать примеру Палаты представителей и проголосовать за резолюцию N150. Его поддержал республиканский сенатор Тед Кроуз.
Пердью отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.
Ранее сенатор Линдси Грэм после встречи президентов Турции и США наложил вето на резолюцию о признании Геноцида армян.
Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию 296 о признании Геноцида армян.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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