Еще один сенатор США заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Сенатор от штата Джорджия Дэвид Пердью заблокировал 21 ноября голосование в Сенате по резолюции N150 о признании Геноцида армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

В рамках обсуждения резолюции член комитета по иностранным делам Сената США, демократ Роберт Менендес (штат Нью-Джерси) призвал коллег последовать примеру Палаты представителей и проголосовать за резолюцию N150. Его поддержал республиканский сенатор Тед Кроуз.

Пердью отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.

Ранее сенатор Линдси Грэм после встречи президентов Турции и США наложил вето на резолюцию о признании Геноцида армян.

Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию 296 о признании Геноцида армян.