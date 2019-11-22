Концерт Бреговича в Ереване отменен

Концерт Бреговича в Ереване отменен
22 ноября 2019 - 11:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереванский концерт известного сербского музыканта и композитора Горана Бреговича, намеченный на 24 ноября, отменен. Об этом сообщили организаторы концерта.

«Компания AVM с сожалением сообщает, что концерт Горана Бреговича, запланированный ранее на 24 ноября, не состоится. Наша компания провела всю необходимую подготовительную и организационную работу, однако сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, связанными с массовым возвратом проданных билетов», - говорится в сообщении.

Концерт должен был состояться 18 октября, однако был перенесен на 24 ноября.

Отмечается, что массовые возвраты билетов, скорее всего, связаны с тем, что мэрия Еревана организует концерт Бреговича в новогоднюю ночь.Компания AVM обещает вернуть деньги за приобретенные билеты до 20 декабря.

Брегович впервые выступил с концертом в Армении в 2010 году в рамках музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».

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Концерт состоится на Площади Республики.
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