Концерт Бреговича в Ереване отменен

PanARMENIAN.Net - Ереванский концерт известного сербского музыканта и композитора Горана Бреговича, намеченный на 24 ноября, отменен. Об этом сообщили организаторы концерта.

«Компания AVM с сожалением сообщает, что концерт Горана Бреговича, запланированный ранее на 24 ноября, не состоится. Наша компания провела всю необходимую подготовительную и организационную работу, однако сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, связанными с массовым возвратом проданных билетов», - говорится в сообщении.

Концерт должен был состояться 18 октября, однако был перенесен на 24 ноября.

Отмечается, что массовые возвраты билетов, скорее всего, связаны с тем, что мэрия Еревана организует концерт Бреговича в новогоднюю ночь.Компания AVM обещает вернуть деньги за приобретенные билеты до 20 декабря.

Брегович впервые выступил с концертом в Армении в 2010 году в рамках музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».