Концерт Бреговича в Ереване отменен
22 ноября 2019 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереванский концерт известного сербского музыканта и композитора Горана Бреговича, намеченный на 24 ноября, отменен. Об этом сообщили организаторы концерта.
«Компания AVM с сожалением сообщает, что концерт Горана Бреговича, запланированный ранее на 24 ноября, не состоится. Наша компания провела всю необходимую подготовительную и организационную работу, однако сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, связанными с массовым возвратом проданных билетов», - говорится в сообщении.
Концерт должен был состояться 18 октября, однако был перенесен на 24 ноября.
Отмечается, что массовые возвраты билетов, скорее всего, связаны с тем, что мэрия Еревана организует концерт Бреговича в новогоднюю ночь.Компания AVM обещает вернуть деньги за приобретенные билеты до 20 декабря.
Брегович впервые выступил с концертом в Армении в 2010 году в рамках музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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