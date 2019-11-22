Tesla представила электропикап Cybertruck
22 ноября 2019 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками. Старшая версия пикапа будет иметь три электромотора, сможет проезжать на одном заряде до 805 километров и разгоняться до 96,6 километров в час за 2,9 секунды.
Пикап имеет ретро-футуристичный дизайн, напоминающий DeLorean DMC-12. Кузов машины состоит из прочной стали и выполняет роль рамы. Основатель компаниии Илон Маск во время презентации в Лос-Анджелесе рассказал, что кузов достаточно прочный, чтобы выдержать попадание пули девятимиллиметрового калибра, пишет N+1.
Автомобиль будет поставляться в трех версиях с одним, двумя или тремя моторами. При этом все версии будут полноприводными. Аккумуляторы Cybertruck позволяют пикапу проехать на одном заряде 402, 483 или 805 миль, в зависимости от версии. Старшая версия пикапа сможет разгоняться до 96,6 километров в час (60 миль в час) за 2,9 секунды. Стоимость автомобиля составляет 39,9, 49,9 или 69,9 тысячи долларов, в зависимости от версии. Производство пикапов начнется в конце 2021 года.
В основном Tesla известна как производитель электрических легковых автомобилей и кроссоверов, ориентированных на достаточно широкий круг покупателей. Однако в последние годы компания начала расширять модельный ряд, представив электрический грузовик Semi и спортивный автомобиль Roadster. В 2017 году глава компании Илон Маск рассказал, что Tesla с начала 2010-х годов разрабатывает электрический пикап.
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