Путин наградил полярного исследователя-армянина Артура Чилингарова

Путин наградил полярного исследователя-армянина Артура Чилингарова
22 ноября 2019 - 14:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин 21 ноября наградил полярного исследователя, депутата Государственной Думы Артура Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, дорогой, спасибо за поддержку. Я остаюсь действующим полярным исследователем, и дальше будем делать все, чтобы Россия была великой морской арктической державой», - отметил исследователь.

Президент РФ вручал в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства, наград удостоились 47 человек.

Советский и российский исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог Артур Чилингаров в 2008 году был награжден званием героя России президентом Дмитрием Медведевым.

 Самое значимое
Порог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020-го снизится до 200 евроПорог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020-го снизится до 200 евро
Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
Freedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернетаFreedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернета
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Пашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамикаПашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамика
Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
Степанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огняСтепанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огня
С 20 по 26 октября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 170 раз, произведя более 1500 выстрелов
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября
В Армении возбудили уголовное дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ
Конгрессмены США посетят Арцах
В Армении начались продажи новых iPhone: Известны цены
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Создатели «Игры престолов» сняли альтернативную концовку сериала Отмечается, что после слов об ином финале «Игры престолов» артист задумался, может ли он рассказывать об этом журналистам
В Азербайджане организуют курсы армянского языка для ученых и госслужащих Начало курсов – с 1 декабря, последний срок для обращения – 28 ноября.
ВБ предоставит Армении новый кредит на $50 млн Новое кредитование последовало за произошедшими в 2018 году масштабными акциями против слабого управления и коррупции, увенчавшимися мирной и исторической «бархатной» революцией
Tesla представила электропикап Cybertruck Пикап имеет ретро-футуристичный дизайн, напоминающий DeLorean DMC-12