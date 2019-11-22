Путин наградил полярного исследователя-армянина Артура Чилингарова

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин 21 ноября наградил полярного исследователя, депутата Государственной Думы Артура Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, дорогой, спасибо за поддержку. Я остаюсь действующим полярным исследователем, и дальше будем делать все, чтобы Россия была великой морской арктической державой», - отметил исследователь.

Президент РФ вручал в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства, наград удостоились 47 человек.

Советский и российский исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог Артур Чилингаров в 2008 году был награжден званием героя России президентом Дмитрием Медведевым.