В ООН распространен меморандум МИД НКР об ответственности Баку за особо тяжкие преступления Гулиева и Аскерова

PanARMENIAN.Net - 15 ноября в Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве официального документа был распространен меморандум министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) о международной ответственности Азербайджана за особо тяжкие преступления, совершенные в Арцахе азербайджанскими гражданами Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

В меморандуме, в частности, отмечается, что международное право предусматривает ответственность государств за преступления, совершенные их агентами. Указанная норма международного права, кодифицированная в статье 8 доклада Комиссии международного права ООН об ответственности государств за международно-противоправные деяния гласит, что «поведение лица или группы лиц рассматривается как деяние государства по международному праву, если это лицо или группа лиц фактически действует по указаниям либо под руководством или контролем этого государства при осуществлении такого поведения». Таким образом, противоправные деяния физических лиц, направленных в качестве «добровольцев» для выполнения определенных заданий на зарубежной территории, влекут за собой международную ответственность государств.

«Азербайджан, вооружив и направив преступную группу на территорию Арцаха для совершения шпионажа и диверсионных действий, несет международную ответственность за все противоправные деяния, совершенные группой на территории Арцаха.

В меморандуме приводятся подробные факты, подтверждающие прямую связь незаконной вооруженной группы со специальными службами Азербайджана», - говорится в сообщении МИД НКР.

В меморандуме также отмечается, что кампания, развязанная азербайджанскими властями в различных международных организациях, включая ООН, с целью добиться помощи в освобождении Аскерова и Гулиева, также может рассматриваться в качестве доказательства признания и принятия Азербайджаном противоправных деяний вооруженной группы.

29 декабря 2014 года суд в Степанакерте приговорил азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева соответственно к пожизненному заключению и 22 годам тюрьмы, признав их виновными по статьям УК, предусматривающим наказание за шпионаж, незаконное пересечение, убийство и похищение.

Аскеров и Гулиев были задержаны в июле 2014 года, в ходе спецоперации по обезвреживанию группы. Третий член группы - Гасан Гасанов, около 18:00 11 июля на 32 км дороги Варденис-Карвачар застрелил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1977 г.р), ранил жительницу села Дзорахбюр Котайкской области Армении Карине Давтян (1977 г.р). При задержании Гасанов был убит, тело было передано Азербайджану 2 октября без каких-либо предусловий. Также установлено, что 4 июля на территории села Авсатах диверсанты похитили несовершеннолетнего Смбата Цаканяна (28.04.1997 г.р), тело которого обнаружено 15 июля в лесополосе в районе общин Карвачар и Манашид.