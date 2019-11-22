В Азербайджане организуют курсы армянского языка для ученых и госслужащих
22 ноября 2019 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане Центр анализа международных отношений объявил об организации курсов армянского языка.
Отмечается, что курсы предназначены для молодых ученых и исследователей, желающих выучить язык на начальном уровне.
Принять участие в обучении могут также лица, имеющие степень магистра или докторанта, а также сотрудники госструктур, пишет Minval.az.
Начало курсов – с 1 декабря, последний срок для обращения – 28 ноября.
Занятия будут проходить дважды в неделю.
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