В Азербайджане организуют курсы армянского языка для ученых и госслужащих

В Азербайджане организуют курсы армянского языка для ученых и госслужащих
22 ноября 2019 - 16:50 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане Центр анализа международных отношений объявил об организации курсов армянского языка.

Отмечается, что курсы предназначены для молодых ученых и исследователей, желающих выучить язык на начальном уровне.

Принять участие в обучении могут также лица, имеющие степень магистра или докторанта, а также сотрудники госструктур, пишет Minval.az.

Начало курсов – с 1 декабря, последний срок для обращения – 28 ноября.

Занятия будут проходить дважды в неделю.

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Minval.az: В Азербайджане организуют курсы армянского языка
Minval.az: В Азербайджане организуют курсы армянского языка
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