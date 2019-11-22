Алиев признал: Число проживающих в Карабахе азербайджанцев было намеренно увеличено

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал намеренное изменение нпроцентного соотношения числа населения Нагорного Карабаха в пользу азербайджанцев. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгаита.

«При великом лидере Гейдаре Алиеве процентное соотношение азербайджанского населения в Нагорном Карабахе резко возросло, увеличилось вдвое, азербайджанское население достигло 30 процентов»,- отметил он, пишет Day.az.

«Если бы Гейдар Алиев в 1982 году не уехал в Москву и остался в Азербайджане, то, возможно, азербайджанское население там в течение 10 лет достигло 50 процентов»,- заявил Алиев.

До распада СССР, в 1989 году, на территории Нагорно-Карабахской Автономной области проживали 145 593 (76,4%) армян, 42 871 (22,4%) азербайджанцев, а также несколько тысяч курдов, русских, греков и ассирийцев.