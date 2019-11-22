Создатели «Игры престолов» сняли альтернативную концовку сериала

PanARMENIAN.Net - Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли одичалого Тормунда в сериале «Игра престолов», заявил, что создатели шоу сняли альтернативную концовку.

Отмечается, что после слов об ином финале «Игры престолов» артист задумался, может ли он рассказывать об этом журналистам. Хивью признался, что не знает ответа на этот вопрос. Он несколько раз подчеркнул, что снимать альтернативную концовку было весело, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Metro.

В октябре одну из самых непонятных сцен финала «Игры престолов» впервые объяснили.

После выхода в мае последнего, шестого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей — необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.

В 2017 году создатели «Игры престолов» объявили, что снимут сразу несколько концовок восьмого сезона, чтобы избежать утечки спойлеров.