Армения может принять ежегодное собрание ЕБРР в 2021 году
23 ноября 2019 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Лондоне, встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Во встрече также принял участие вице-премьер Армении Тигран Авинян, сообщает пресс-служба президента.
Саркисян поблагодарил президента ЕБРР за приглашение принять участие в первом инвестиционном саммите Восточного партнерства Европейского банка реконструкции и развития и эффективные обсуждения. Он с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество между Арменией и ЕБРР и отметил, что за последние два десятилетия были реализованы многочисленные проекты в области энергетики, окружающей среды, инфраструктуры, природных ресурсов, транспорта, финансовых учреждений и других.
Саркисян подтвердил готовность Армении принять ежегодное собрание ЕБРР в 2021 году, озвученную еще в мае этого года. Он сказал, что Армения обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения ежегодного собрания ЕБРР на самом высоком уровне. Вице-премьер-министр Авинян также выразил уверенность в том, что правительство готово принять столь важное событие в стране, которое может стать еще одной важной вехой в истории сотрудничества с ЕБРР.
Сума Чакрабарти, в свою очередь, подчеркнул эффективное сотрудничество с правительством Армении, отметив, что этот год является лучшим с точки зрения результатов. Он сказал, что Европейский банк реконструкции и развития полон решимости продолжать оказывать помощь и что новая стратегия сотрудничества уже разработана. Президент ЕБРР посчитал интересной выдвинутую президентом Саргсяном концепцию «маленькая страна, глобальная нация».
Стороны обменялись мнениями о возможностях реализации новых совместных проектов, затронули новые возможности сотрудничества в области развития финансового рынка, информационных технологий, стартапов.
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