Армянский Гюмри - в списке самых выгодных для россиян направлений для новогодних путешествий

PanARMENIAN.Net - Армянский город Гюмри вошел в список направлений, Стало известно, в которые россиянам дешевле всего будет слетать на новогодние праздники. Об этом говорится в рейтинге, который составило онлайн-тревел-агентство Biletix, пишет RT.

Так,перелет в Гюмри и обратно в период с 29 декабря по 10 января обойдется россиянам всего в около 11 тысяч рублей. Для поездок за границу самым выгодным станет путешествие в Минск. Билеты из Москвы в столицу Белоруссии и обратно обойдутся в 6600 рублей. Слетать в Ригу (Латвия) можно будет за 6700 рублей.

Средняя стоимость перелета с учетом ранних бронирований в этом году составила около 26 тысяч рублей для путешествий за границу, добавили в Biletix. В среднем, как отметили аналитики, россияне уезжают на неделю.