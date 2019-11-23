Армянский Гюмри - в списке самых выгодных для россиян направлений для новогодних путешествий
23 ноября 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский город Гюмри вошел в список направлений, Стало известно, в которые россиянам дешевле всего будет слетать на новогодние праздники. Об этом говорится в рейтинге, который составило онлайн-тревел-агентство Biletix, пишет RT.
Так,перелет в Гюмри и обратно в период с 29 декабря по 10 января обойдется россиянам всего в около 11 тысяч рублей. Для поездок за границу самым выгодным станет путешествие в Минск. Билеты из Москвы в столицу Белоруссии и обратно обойдутся в 6600 рублей. Слетать в Ригу (Латвия) можно будет за 6700 рублей.
Средняя стоимость перелета с учетом ранних бронирований в этом году составила около 26 тысяч рублей для путешествий за границу, добавили в Biletix. В среднем, как отметили аналитики, россияне уезжают на неделю.
Самое значимое
Пердью отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.
Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
Partner news
Последние новости
Amazon оспаривает решение Пентагона отдать Microsoft контракт на $10 млрд Иск был подан 22 ноября, его содержание не разглашается из-за коммерческой тайны и конфиденциальной финансовой информации
«Детское Евровидение 2019»: Как голосовать за представительницу Армении (видео) Голосовать можно из любой страны (также из США) и посредством различных устройств (мобильный телефон, планшет, компьютер)
Протесты в столице Колумбии: Введен комендантский час Как отмечается, мэр колумбийской столицы ввел комендантский час по просьбе президента страны Ивана Дуке Маркеса, обосновавшего эти меры необходимостью поддерживать безопасность в городе.
В Иране задержаны около 100 лидеров протеста: Около 1000 участников арестованы «Около 100 лидеров недавних беспорядков были опознаны и арестованы в различных частях страны Корпусом стражей исламской революции»,— сказал официальный представитель судебной власти