Премьеры Армении и Италии обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки

PanARMENIAN.Net - Находящийся с официальным визитом в Итальянской Республике премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры высокого уровня с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Встреча премьеров Армении и Италии состоялась во дворце Киджи в Риме, официальной резиденции премьер-министра Италии. В ходе беседы тет-а-тет Никол Пашинян и Джузеппе Конте обсудили текущий ход и перспективы развития армяно-итальянских отношений.

В ходе переговоров в расширенном составе премьер-министры Армении и Италии коснулись широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества. Премьер-министр Италии выразил поддержку своей страны демократической повестке дня Армении, подчеркнув, что Италия готова тесно сотрудничать с Арменией и оказывать необходимую помощь в обеспечении верховенства закона, реформах сферы правосудия и становлении демократических институтов.

Выразив благодарность за такую готовность и уже значительное участие Италии в формировании Антикоррупционной комиссии, премьер-министр Армении также подчеркнул активное участие итальянских компаний в экономической деятельности. Пашинян выразил уверенность, что подобные инициативы будут продолжены, заверив, что правительство Армении намерено всячески способствовать осуществлению инвестиционных проектов.

Премьер-министр Армении выразил удовлетворение позицией Италии в вопросе старта переговоров по либерализации визового режима с ЕС, представив улучшенную картину миграции в Армении.

Никол Пашинян и Джузеппе Конте также выразили удовлетворение армяно-итальянским культурным и образовательным сотрудничеством и отметили эффективность программ обмена между университетами двух стран. В контексте укрепления культурных связей премьер-министр Пашинян подчеркнул важность обмена богатым опытом с Италией в области археологии.

Главы правительств Армении и Италии провели широкие дискуссии по актуальным вопросам международной безопасности и ситуации в Сирии. Пашинян представил гуманитарную миссию, осуществляемую Арменией в Сирии. Стороны скоординировали свои позиции по восстановлению стабильности в Сирии. Премьер-министры Армении и Италии также коснулись других вопросов региональной безопасности, обменялись мнениями об отношениях ЕС-Иран, Армения-Иран и урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министры двух стран подчеркнули важность сотрудничества в Совете ООН по правам человека.

Премьер-министр Никол Пашинян пригласил председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте посетить Армению с официальным визитом.