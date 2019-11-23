«Винные дни Еревана» в 2020 году пройдут 1-2 мая
23 ноября 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Фестиваль «Винные дни Еревана» в 2020 году пройдет 1 и 2 мая под открытым небом на улице Сарьяна в Ереване. Это будет уже четвертый подобный фестиваль.
Мероприятие направлено на укрепление туристического имиджа Еревана в мире.
«Винные дни Еревана - 2020» посвящены 140-летию художника Мартироса Сарьяна.
Армянские и арцахские виноделы представят около 200 сортов вина, рестораны и кафе представят армянскую и международную кухню. «Винные дни Еревана» будут сопровождаться живой музыкой и танцами.
Вход на мероприятие бесплатный.
Самое значимое
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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