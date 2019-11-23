«Винные дни Еревана» в 2020 году пройдут 1-2 мая

PanARMENIAN.Net - Фестиваль «Винные дни Еревана» в 2020 году пройдет 1 и 2 мая под открытым небом на улице Сарьяна в Ереване. Это будет уже четвертый подобный фестиваль.

Мероприятие направлено на укрепление туристического имиджа Еревана в мире.

«Винные дни Еревана - 2020» посвящены 140-летию художника Мартироса Сарьяна.

Армянские и арцахские виноделы представят около 200 сортов вина, рестораны и кафе представят армянскую и международную кухню. «Винные дни Еревана» будут сопровождаться живой музыкой и танцами.

Вход на мероприятие бесплатный.