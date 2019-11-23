В Иране задержаны около 100 лидеров протеста: Около 1000 участников арестованы
23 ноября 2019 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпус стражей исламской революции задержал около 100 лидеров акций протеста, которые проходили в Иране последнюю неделю. Всего арестовано около 1000 участников.
«Около 100 лидеров недавних беспорядков были опознаны и арестованы в различных частях страны Корпусом стражей исламской революции»,— сказал официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, пишет «Ъ».
Протесты в Иране начались из-за повышения цен на бензин. Они прошли во многих городах страны. Участников акции поддержали в США. 22 ноября стало известно, что Минюст США ввел санкции против министра связи и информации Ирана. Его обвинили в широкомасштабной цензуре. На фоне протестов в стране отключали интернет.
Самое значимое
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«Детское Евровидение 2019»: Как голосовать за представительницу Армении (видео) Голосовать можно из любой страны (также из США) и посредством различных устройств (мобильный телефон, планшет, компьютер)
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 140 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов.
«Винные дни Еревана» в 2020 году пройдут 1-2 мая Мероприятие направлено на укрепление туристического имиджа Еревана в мире.
Премьеры Армении и Италии обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки Встреча премьеров Армении и Италии состоялась во дворце Киджи в Риме, официальной резиденции премьер-министра Италии