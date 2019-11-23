В Иране задержаны около 100 лидеров протеста: Около 1000 участников арестованы

В Иране задержаны около 100 лидеров протеста: Около 1000 участников арестованы
23 ноября 2019 - 11:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Корпус стражей исламской революции задержал около 100 лидеров акций протеста, которые проходили в Иране последнюю неделю. Всего арестовано около 1000 участников.

«Около 100 лидеров недавних беспорядков были опознаны и арестованы в различных частях страны Корпусом стражей исламской революции»,— сказал официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, пишет «Ъ».

Протесты в Иране начались из-за повышения цен на бензин. Они прошли во многих городах страны. Участников акции поддержали в США. 22 ноября стало известно, что Минюст США ввел санкции против министра связи и информации Ирана. Его обвинили в широкомасштабной цензуре. На фоне протестов в стране отключали интернет.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: В Иране задержали около 100 лидеров протеста
BBC. Iran petrol protests: '100 leaders' arrested in crackdown
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