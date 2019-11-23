ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 140 раз
23 ноября 2019 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 17 по 23 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 140 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают следить за соблюдением режима перемирия и уверенно нести боевое дежурство.
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