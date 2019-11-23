Протесты в столице Колумбии: Введен комендантский час

PanARMENIAN.Net - Мэр Боготы Энрике Пеньалоса объявил о введении в столице Колумбии комендантского часа на фоне массовых беспорядков и протестов.

Как отмечается, мэр колумбийской столицы ввел комендантский час по просьбе президента страны Ивана Дуке Маркеса, обосновавшего эти меры необходимостью поддерживать безопасность в городе, пишет «Интерфакс».

Кроме того, полиция 22 ноября применила слезоточивый газ против протестующих в центре Боготы на площади Боливара.

По данным агентства, большинство протестующих - студенты. Они выражают недовольство социальной и экономической политикой правительства Дуке. Протестующие выходят на улицы со сковородками и кастрюлями, чтобы создавать шум.

Днем ранее в Боготе также проходили массовые протесты, в результате которых не менее трех человек погибли, 98 были задержаны. Министр обороны Карлос Холмс Трухильо оценил убытки из-за беспорядков более чем в 20 млрд колумбийских песо (около 5,8 млн долларов).