Протесты в столице Колумбии: Введен комендантский час
23 ноября 2019 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэр Боготы Энрике Пеньалоса объявил о введении в столице Колумбии комендантского часа на фоне массовых беспорядков и протестов.
Как отмечается, мэр колумбийской столицы ввел комендантский час по просьбе президента страны Ивана Дуке Маркеса, обосновавшего эти меры необходимостью поддерживать безопасность в городе, пишет «Интерфакс».
Кроме того, полиция 22 ноября применила слезоточивый газ против протестующих в центре Боготы на площади Боливара.
По данным агентства, большинство протестующих - студенты. Они выражают недовольство социальной и экономической политикой правительства Дуке. Протестующие выходят на улицы со сковородками и кастрюлями, чтобы создавать шум.
Днем ранее в Боготе также проходили массовые протесты, в результате которых не менее трех человек погибли, 98 были задержаны. Министр обороны Карлос Холмс Трухильо оценил убытки из-за беспорядков более чем в 20 млрд колумбийских песо (около 5,8 млн долларов).
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