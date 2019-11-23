«Детское Евровидение 2019»: Как голосовать за представительницу Армении (видео)

«Детское Евровидение 2019»: Как голосовать за представительницу Армении
 23 ноября 2019 - 16:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Стартовало онлайн-голосование детского конкурса «Евровидение 2019».

Для того, чтобы проголосовать за представительницу Армении Карину Игнатян, нужно перейти по этой ссылке:https://vote.junioreurovision.tv/.

Голосовать можно из любой страны (также из США) и посредством различных устройств (мобильный телефон, планшет, компьютер). Подробности того, как именно можно проголосовать – в видеоматериале.

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