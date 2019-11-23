«Детское Евровидение 2019»: Как голосовать за представительницу Армении (видео)
23 ноября 2019 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Стартовало онлайн-голосование детского конкурса «Евровидение 2019».
Для того, чтобы проголосовать за представительницу Армении Карину Игнатян, нужно перейти по этой ссылке:https://vote.junioreurovision.tv/.
Голосовать можно из любой страны (также из США) и посредством различных устройств (мобильный телефон, планшет, компьютер). Подробности того, как именно можно проголосовать – в видеоматериале.
Самое значимое
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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