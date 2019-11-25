Сенатор Грэм заблокировал резолюцию о Геноциде армян по просьбе представителя Белого дома
25 ноября 2019 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что заблокировал голосование по резолюции о Геноциде армян в Сенате по просьбе Белого дома, пишет Axios.
«После встречи (с президентом Турции в Белом доме - ред.) мы собрались и поговорили о том, что произошло», - сказал Грэм.
По его словам, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор Боб Менендес собирается вынести на голосование свою резолюцию о Геноциде армян и попросил Грэма заблокировать ее.
«Я же сказал, конечно. Единственная причина, по которой я это сделал, - это то, что он (Эрдоган) все еще был в городе. Это было бы не вовремя. Я пытаюсь спасти отношения (между США и Турцией - ред.), если это возможно», - отметил Грэм.
Он добавил, что чувствовал себя неловко, блокируя резолюцию Менендеса.
«В следующий раз я не буду возражать», - уточнил он.
Между тем, на прошлой неделе Менендес и сенатор Тед Круз вновь представили резолюцию о Геноциде армян. На этот раз она была заблокирована другим сенатором - Дэвидом Пердью.
«Сенатор Пердью возражал из-за опасений, что принятие резолюции поставит под угрозу деликатные переговоры, проходящие в регионе с Турцией и другими союзниками», - сказал представитель Пердью.
В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесён на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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