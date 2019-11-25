Армянские лыжники завоевали три медали в рейтинговом турнире

PanARMENIAN.Net - Армянские лыжники успешно начали новый сезон 2019-20. Спортсмены завоевали три медали на международном лыжном турнире в финнском городе Саариселькя.

На дистанции 10 км в классическом стиле из мужчин победил Тадевос Погосян, а Микаэл Микаелян финишировал вторым.Он также занял первое место в 15-километровом фристайле. Тадевос Погосян показал 6-й результат в этой гонке.

В женском катании Катя Галстян заняла 7-е место в классическом забеге на 5 км и 10-е в 10-километровом фристайле.