Армянские лыжники завоевали три медали в рейтинговом турнире
25 ноября 2019 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские лыжники успешно начали новый сезон 2019-20. Спортсмены завоевали три медали на международном лыжном турнире в финнском городе Саариселькя.
На дистанции 10 км в классическом стиле из мужчин победил Тадевос Погосян, а Микаэл Микаелян финишировал вторым.Он также занял первое место в 15-километровом фристайле. Тадевос Погосян показал 6-й результат в этой гонке.
В женском катании Катя Галстян заняла 7-е место в классическом забеге на 5 км и 10-е в 10-километровом фристайле.
Самое значимое
Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал
«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.
Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
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