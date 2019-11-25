В Армении в 2020 году появятся сразу 2 крематория
25 ноября 2019 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2020 году в Армении откроются 2 крематория. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net заявил директор НКО «Специальное обслуживание населения» Арман Искандарян.
«Мы изучили законодательство в этой сфере, никаких проблем с законом мы не видим. Есть инвесторы, которых интересует эта тема, они готовы вложить деньги в открытие крематория. В 2020 году в Армении появятся 2 крематория», - отметил Искандарян, добавив, что инвесторы изучили вопрос и пришли к выводу, что в РА есть спрос на крематории.
«У людей должна быть возможность выбора. И неважно, как к этому относится наша религия и некоторые граждане, у людей должен быть выбор. У нас бывали случаи, когда, люди увозили усопших в Москву, там проводили кремацию и возвращались с прахом сюда, так как в Армении нет этой возможности», - сообщил директор НКО.
Он добавил, что кремация обойдется дешевле традиционных похорон.
По словам Искандаряна, у похоронной сферы есть свои проблемы. Только в Ереване в год 1.8 га выделяется под кладбища, а официально общая площадь 21 кладбища, действующего в столице, составляет 530 га.
«И это только по бумагам, но ни для кого не секрет, что неофициально каждое кладбище занимает больше места, чем отмечено в документах. Кладбища – очень быстро «растущий организм», - добавил Искандарян.
Сейчас в Ереване выделение земляных участков для могил официально бесплатно, родственники усопших должны заплатить только 26,900 драмов за работы. Однако, по словам директора НКО «Специальное обслуживание населения», планируется в скором времени продавать участки, чтобы контролировать рост территории кладбищ.
«Выделение участков у нас бесплатно, и люди зачастую злоупотребляют этим, используя больше места, чем необходимо. Продажа участка станет единственным решением проблемы непомерно разрастающихся кладбищ. Пока другого логического решения мы не видим», - заявил Искандарян.
Общая площадь 21 кладбища, действующего в Ереване, официально составляет 530 га. Между тем, по состоянию на 2019 год, в Ереване насчитывается 90 парков и скверов общей площадью 213 га. По данным мэрии Еревана, кладбища в столице занимают больше места, чем зеленые зоны.
Самое значимое
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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