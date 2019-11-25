МИД РА: Сумгаитские погромы задокументированы, искажение фактов со стороны Баку - проявление отрицания

PanARMENIAN.Net - Сумгаитские погромы наилучшим образом документированы, и искажение фактов со стороны Азербайджана является опасным проявлением отрицания, провоцирующим ненависть и геноцидальные тенденции в отношении армян. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об антиармянских погромах в Сумгаите, в котором он винил в случившемся армян.

На мероприятии, посвященном 70-летию города Сумгаит, президент Азербайджана выступил с пространной речью, в которой затронул вопросы нагорно-карабахского конфликта, в частности, антиармянские погромы в Сумгаите. Он также раскрыл наличие последовательной политики по изменению демографической картины в Нагорном Карабахе в советский период и с сожалением говорил о неполной реализации этой политики.

«Армения осуждает спекуляцию вопросами нагорно-карабахского конфликта с целью переадресации внутриполитических проблем, в частности, трагедией в Сумгаите. Преступления в отношении армян в Баку, Кировабаде, Мараге, Талише и других местах, этнические чистки и не осуждение массовых погромов, более того, их оправдание, поощряемая властями Азербайджана антиармянская риторика, героизация Рамиля Сафарова и других убийц армян, все это подрывает формирование доверия и вредит мирному процессу.

Раскрывая намерение Азербайджана и проводимую в этом направлении политику по изменению демографической картины Арцаха путем уменьшения количества армян и увеличения количества азербайджанцев, президент Азербайджана еще больше утверждает действительность основного беспокойства армянской стороны, касающегося экзистенциальной физической безопасности народа Арцаха с 1988 год до сегодняшних дней», - заявила Нагдалян.

Она отметила, что Армения призывает власти Азербайджана проявить политическую волю в связи с реальной оценкой массовых погромов в Сумгаите, прекратить отрицание и уважать достоинство жертв и выживших, достоверно способствовать подготовке народов к миру.