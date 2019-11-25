В 2019 году 17 тысяч граждан Армении получили паспорта РФ

PanARMENIAN.Net - В 2019 году миграционная служба РФ давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем в 2018 году.

Отмечается, что в 2019 году российские паспорта получили 17 тысяч граждан Армении, пишут «Известия».

Первое место занимают украинцы - 146 тысяч граждан этой страны получили паспорта РФ.

Также российские паспорта довольно часто получали приехавшие из Казахстана (35 тысяч человек), Таджикистана (30 тысяч), Узбекистана (14 тысяч), Молдавии (11,5 тысяч). По данным Росстата, в январе–сентябре российское гражданство получили 285 тысяч человек. Это на 48% больше, чем за тот же период год назад (192 тысяч человек).

Наблюдающийся рост «обусловлен принятыми изменениями миграционного законодательства, направленными на упрощение порядка приобретения российского гражданства», уточнили в МВД.