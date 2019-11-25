Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на €1 млрд

Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на €1 млрд
25 ноября 2019 - 18:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В Дрездене неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу «Зеленый свод».

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро. Преступникам удалось сбежать с места преступления, а в городской полиции заявили, что по делу о краже пока нет подозреваемых, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bild.

Предполагается, что злоумышленники забрали из сокровищницы драгоценности, не тронув при этом такие крупные экспонаты, как вазы и картины.

Министр внутренних дел Саксонии Роланд Веллер заявил, что это «горький день для культурного наследия». Он назвал случившееся «нападением на культурную самобытность всех саксонцев» и добавил, что приложит все усилия, чтобы не только вернуть украденное, но и арестовать преступников.

Отмечается, что грабители подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, в результате чего несколько крупных городских музеев остались без электричества. Позднее злоумышленники забрались в сокровищницу через окно. Уточняется, что их удалось заснять на камеру видеонаблюдения.

«Зеленый свод» — одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. В 1724 году, во времена правления Августа Сильного, «Зеленый свод» впервые разделили на тематические коллекции. С тех пор сокровищница действует как музей.

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Lenta.ru: Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
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