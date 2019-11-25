Умерла знаменитая разведчица Гоар Вартанян

PanARMENIAN.Net - 25 ноября скончалась знаменитая разведчица Гоар Левоновна Вартанян. Об этом сообщает посольство Армении в РФ.

«От имени посольства выражаем наши самые глубокие соболезнования родным и близким всеми нами любимой Гоар Левоновны. Ее уход - невосполнимая потеря для всех нас! Вечная память легендарной Гоар Вартанян!» - говорится в сообщении.

Гоар Вартанян было 93 года.

Гоар Вартанян в 16 лет вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Андреевича Вартаняна. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. В 1951 году супруги Вартанян были вывезены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков и в течение 30 лет работали в экстремальных условиях во многих странах мира, в 1986 году вернулись на Родину. Заслуги Вартанян отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.