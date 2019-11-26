Юбилеи Спендиаряна и Вернея – в календаре ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - На 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже 25 ноября было принято решение включить 150-летие со дня рождения композитора Александра Спендиаряна и 100-летие со дня рождения кинорежиссера Анри Вернёя в календарь юбилеев выдающихся людей и важных событий ЮНЕСКО на 2020-21 гг. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Заявки были поданы Арменией при поддержке стран-партнеров.

Заявка под названием «150-летний юбилей со дня рождения композитора Александра Спендиаряна» была представлена при содействии Ирана, России и Грузии, а заявка под названием «100-летие со дня рождения кинорежиссера Анри Вернёя» была представлена при содействии Франции и Италии.