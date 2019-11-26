В Тбилиси акцию протеста разогнали с помощью водомета

В Тбилиси акцию протеста разогнали с помощью водомета
26 ноября 2019 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузинский спецназ 26 ноября оттеснил участников акции протеста с территорий у входов в парламент страны в центре Тбилиси.

Протестующим было дано время до 05:00 по местному времени для прекращения пикета, однако участники акции отказались расходиться, чтобы утром помешать депутатам от правящей партии «Грузинская мечта» приступить к работе. В результате против них были применены водометы, спецназ оттеснил митингующих от входов в здание, пишет РИА Новости.

По данным оппозиции, на акции задержаны 18 человек. Муниципальная служба приступила к расчистке проезжей части на проспекте Руставели.

Акции протеста начались в Тбилиси после провала парламентом Грузии принятия поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов и заканчивая принятием новых избирательных моделей.

Ссылки по теме:
BBC. Georgia police use water cannons on protesters in Tbilisi
Ria.ru: В Тбилиси спецназ оттеснил протестующих от здания парламента
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