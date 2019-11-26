Пашинян рассказал об арменофобии и аресте за прослушивание армянской музыки в Азербайджане
26 ноября 2019 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян упомянул антиармянские явления в Азербайджане, в частности, в сферах спорта и искусства. Об этом премьер рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Например, в финале Лиги Европы, который состоялся весной прошлого года в столице Азербайджана, в то время время игрок «Арсенала», а ныне футболист «Ромы» Генрих Мхитарян не смог принять участие. Почему? Потому что его армянская фамилия - большая проблема в Азербайджане. Полиция на улицах останавливала европейских фанатов в футболках с его фамилией. Неделю назад азербайджанский водитель был арестован за то, что слушал песню армянского музыканта. А в прошлом году у нас были случаи, когда гражданам Соединенных Штатов, России и Турции не разрешалось въезжать в Азербайджан, потому что их фамилии были похожи на армянские фамилии. Как эта ситуация связана с официальной политикой правительства Азербайджана?» - отметил Пашинян.
Премьер также напомнил об убийстве армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанцем Рамилем Сафаровым.
«Офицер вооруженных сил Армении Гурген Маргарян, когда он спал, был убит азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым. Оба были в Будапеште для участия в семинаре НАТО. Это случилось в 2004 году. Через несколько лет после приговора к пожизненному заключению в Венгрии азербайджанский офицер был экстрадирован в его страну. На родине его приняли в качестве национального героя, его амнистировал президент Ильхам Алиев, ему подарили квартиру в Баку», - добавил Пашинян.
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