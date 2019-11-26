Баста даст концерт в Ереване
26 ноября 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный российский рэпер Баста выступит с концертом в Ереване.
Концерт состоится 3 мая 2020 года в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.
Как сообщают организаторы концерта, билеты уже в продаже. Их стоимость начинается от 6000 драмов (около 12.6 долларов).
Это первый концерт рэпера в Армении.
Баста (Василий Вакуленко) - российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, битмейкер, композитор), телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо).
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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