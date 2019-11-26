Баста даст концерт в Ереване

PanARMENIAN.Net - Известный российский рэпер Баста выступит с концертом в Ереване.

Концерт состоится 3 мая 2020 года в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Как сообщают организаторы концерта, билеты уже в продаже. Их стоимость начинается от 6000 драмов (около 12.6 долларов).

Это первый концерт рэпера в Армении.

Баста (Василий Вакуленко) - российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, битмейкер, композитор), телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо).