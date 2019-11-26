Мхитарян: Не могу дождаться возвращения на поле
26 ноября 2019 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян отметил, что не может дождаться возвращения на поле.
«Я усердно тренируюсь. Не могу дождаться, когда вернусь на поле», - написал Мхитарян в своем микроблоге в Twitter, опубликовав фото с тренировки, состоявшейся 25 ноября.
Ранее футболист восстановился после мышечной травмы паха и возобновил тренировки в общей группе итальянской «Ромы».
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Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
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«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.
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