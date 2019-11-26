Мхитарян: Не могу дождаться возвращения на поле

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян отметил, что не может дождаться возвращения на поле.

«Я усердно тренируюсь. Не могу дождаться, когда вернусь на поле», - написал Мхитарян в своем микроблоге в Twitter, опубликовав фото с тренировки, состоявшейся 25 ноября.

Ранее футболист восстановился после мышечной травмы паха и возобновил тренировки в общей группе итальянской «Ромы».