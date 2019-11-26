WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения
26 ноября 2019 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Опция «Удаление сообщений» появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android, пишет РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.
Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название «Исчезающие сообщения».
В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата», при этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп.
При этом пользователь сможет выбрать разную длительность «жизни» сообщения — час, день, неделя, месяц и год.
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