В Мали столкнулись вертолеты: Погибли 13 французских военных
26 ноября 2019 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В Мали при крушении двух военных вертолетов погибли 13 французских военных. Трагедия произошла 25 ноября в ходе операции против джихадистов, сообщает Елисейский дворец.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил мужество погибших и выразил соболезнования их близким, пишет Deutsche Welle.
О причине крушения официальной информации пока нет. Информагентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах сообщает, что вертолеты рухнули после столкновения друг с другом.
В Мали и других странах зоны Сахеля, которая простирается от Атлантического океана до Красного моря, Франция в рамках миссии «Бархан» ведет борьбу с исламистскими террористами. В операции задействованы около 4500 французских военных.
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