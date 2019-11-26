В Мали столкнулись вертолеты: Погибли 13 французских военных

PanARMENIAN.Net - В Мали при крушении двух военных вертолетов погибли 13 французских военных. Трагедия произошла 25 ноября в ходе операции против джихадистов, сообщает Елисейский дворец.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил мужество погибших и выразил соболезнования их близким, пишет Deutsche Welle.

О причине крушения официальной информации пока нет. Информагентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах сообщает, что вертолеты рухнули после столкновения друг с другом.

В Мали и других странах зоны Сахеля, которая простирается от Атлантического океана до Красного моря, Франция в рамках миссии «Бархан» ведет борьбу с исламистскими террористами. В операции задействованы около 4500 французских военных.